Temptation Island 2017: Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, chi sono FOTO-VIDEO

ROMA – Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono una delle sei coppie che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island. Sono state svelate le sei coppie che parteciperanno a Temptation Island 2017. Il programma in onda su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà il prossimo 26 giugno. Delle sei coppie, ben cinque non appartengono al mondo dello spettacolo e della Tv.

La scheda:

Francesco e Selvaggia convivono da 5 anni a Roma. Francesco è un personal trainer, ma sognava di diventare un grande rugbista. In passato è stato il capitano di una squadra di prima categoria ma, a causa di un incidente in campo, ha dovuto smettere, abbandonando il suo grande sogno. Selvaggia, invece, si occupa del B&B della famiglia del fidanzato. Il loro è un rapporto molto litigioso, soprattutto a causa della gelosia di lei. Francesco, nonostante abbia vissuto in una famiglia dove si litigava spesso, soffre per i continui battibecchi con la fidanzata. Hanno superato da poco una crisi che li ha tenuti lontani per 6 mesi, lei è sicura che Francesco l’abbia tradita e ora non si fida più di lui. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se può ancora fidarsi e se ci sono da parte di Francesco intenzioni serie per un futuro insieme. Francesco, invece, ha accettato di partecipare al programma perché non ha nulla da nascondere, certo del fatto che i loro problemi di coppia non siano legati solo alla scarsa fiducia, ma dipendano soprattutto dal fatto che Selvaggia non gli dia serenità.