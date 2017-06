Temptation Island 2017: quando inizia, coppie, tentatori, tentatrici

TEMPTATION ISLAND 2017: QUANDO INIZIA, COPPIE, TENTATORI E TENTATRICI – La nuova stagione di Temptation Island inizierà lunedì 26 giugno. Il programma, in onda su Canale 5, sarà condotto da Filippo Bisciglia. Le puntate dovrebbero essere 6. Ancora non sono state ufficializzate tutte le coppie che parteciperanno al programma.

Le coppie di Temptation Island saranno 6.

Riccardo Gismondi 21 anni, giocatore di basket e Camilla Mangiapelo, 19 anni, lavora nella scuola guida del padre. Sono entrambi romani e sono fidanzati da 6 mesi. Nicola Panico, 34 anni, giocatore della Isernia Calcio e Sara Affi Fella.

Antonio Lenti, 35 anni, modello e rappresentante di un’azienda, padre di due figli avuti da precedenti relazioni e Veronica Bagnoli, 27 anni, studentessa di psicologia e modella. Francesco Chiofalo, 28 anni, personal trainer con un passato da rugbista professionista e Selvaggia Roma, 27 anni, lavora nel bed and breakfast di famiglia ed è stata un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne. Alessio Bruno, 29 anni, calciatore e Valeria Bigella, 31 anni, lavora presso il negozio d’abbigliamento del suo fidanzato Alessio. Ruben, 26 anni, impiegato presso un’azienda di accessori per le moto e Francesca, 22 anni, animatrice, laureata in economia e marketing.

Tra le tentatrici ci saranno Carmen Rimauro e Simona Solimeno. È stata smentita invece la partecipazione di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Tra i tentatori Camillo Agnello e Andrea Melchiorre.