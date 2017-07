Temptation Island 2017: news e anticipazioni della quarta puntata

TEMPTATION ISLAND ANTICIPAZIONI – Questa sera, alle 21,10, su Canale 5 andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Francesca, dopo lo scherzo che le ha fatto Ruben, è pronta a rivederlo. Alessio Bruno, fidanzato di Valeria Bigella, dopo essersi spinto oltre con la single Carmen, è pronto per il confronto. Sara Affi Fella è sempre più infastidita dal comportamento del fidanzato Nicola Panico con la tentatrice Antonella. Selvaggia Roma è sempre più preoccupata per gli atteggiamenti di Francesco Chiofalo con la single Desirèe.

Questo il link per guardare in diretta streaming la puntata di Temptation Island sul sito ufficiale di Mediaset. Arrivato alla quarta edizione, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, torna per raccontare il viaggio tra le relazioni di sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto tra tentatori e tentatrici.

Questo il link per guardare la replica della prima puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della seconda puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della terza puntata di Temptation Island. Le coppie: