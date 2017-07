ROMA – “Si chiude una porta si apre un…”. Così Sara, protagonista di Temptation Island 2017 e fidanzata di Nicola, scrive in un post pubblicato su Instagram a pochi minuti dall’inizio della quarta puntata del reality show. Un messaggio che potrebbe lasciar intendere anzitempo che, conclusa l’esperienza nel programma di Canale 5, i due abbiano deciso di rompere.

Nel video, la ragazza si mostra in un abito da sera rosso. Come è noto, le puntate in onda in queste sere sono state registrate nelle settimane passate e le coppie hanno già fatto il loro ritorno a casa. La didascalia scritta al post, dunque, svelerebbe la sua decisione finale.

Nel corso della quarta puntata, intanto, Sara si mostra sempre più stanca dell’atteggiamento del compagno. “Basta, voglio vederlo immediatamente questo scostumato – dice dopo aver visto un video di Nicola vicino ad una tentatrice – Non voglio vedere nient’altro”. Poi si scioglie in lacrime: “Non lo voglio uno così, mi sono battuta contro tutti per lui. Adesso basta, deve venire qua subito. Avevano tutti ragione, mio padre aveva ragione a dirmi di lasciarlo. Adesso non voglio stare più con lui. Mi sta facendo solo del male. Nemmeno le mie amiche sono mai state convinte del fatto che fosse l’uomo per me. Avevano ragione, ho sbagliato io. Per me basta così”.