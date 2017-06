Temptation Island 2017, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: FOTO, VIDEO

ROMA – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo sono una delle sei coppie che parteciperà alla nuova edizione di Temptation Island. Sono state svelate le sei coppie che parteciperanno a Temptation Island 2017. Il programma in onda su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà il prossimo 26 giugno. Delle sei coppie, ben cinque non appartengono al mondo dello spettacolo e della Tv.

Riccardo Gismondi ha “scelto” Camilla Mangiapelo a Uomini e Donne. Riccardo e Camilla sono entrambi romani e sono fidanzati da sei mesi.

La scheda:

Riccardo è un giocatore di basket, Camilla dopo il liceo ha cominciato a lavorare come segretaria nella scuola guida del padre. I due si sono conosciuti a Uomini & Donne sei mesi fa e nel corso di una puntata Riccardo l’ha scelta all’improvviso, desideroso di uscire al più presto dal programma insieme a lei. Da allora non si sono più separati e sono andati subito a convivere. Sono molto affiatati e vivono un rapporto quasi simbiotico. Quando sono insieme, Riccardo e Camilla sono una coppia perfetta, ma le cose si complicano quando si allontanano, perché da entrambe le parti scoppiano crisi di gelosia. Decidono di partecipare a Temptation Island per lo stesso motivo: stare un po’ lontani per imparare a controllare la loro gelosia. Vorrebbero imparare a gestire questo sentimento e capire se si possano davvero fidare l’uno dell’altra.