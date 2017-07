ROMA – Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo restano insieme nonostante i video e l’influenza del tentatore Nicolò. Camilla durante il pinnetto sembrava divertirsi molto e aver sviluppato una certa intimità durante l’edizione 2017 di Temptation Island. In appena due puntate tra i due si vede un feeling ottimo, che ha ben preoccupato il fidanzato Riccardo.

Una situazione insostenibile, per cui Riccardo ha deciso di ricorrere al falò. Al solo pensiero Camilla è scoppiata a piangere e per la giovane coppia è arrivato il momento dell’ultimo falò. Solo due video sono bastati infatti a Riccardo per capire che non può fidarsi della sua fidanzata come pensava, ma lei si è detta pronta a farsi perdonare e a dimostrargli il contrario.

Anche Riccardo però si è dimostrato decisamente a suo agio con le tentatrici in diverse occasioni e così dopo un durissimo confronto e un attimo di pausa, ecco che comunicano la loro decisione al conduttore Filippo Bisceglie. Con chi tornerà a casa Riccardo? La decisione è arrivata, con la sua Camilla, stretti in un abbraccio e pronti a superare ogni problema col loro amore.

La scheda:

Riccardo è un giocatore di basket, Camilla dopo il liceo ha cominciato a lavorare come segretaria nella scuola guida del padre. I due si sono conosciuti a Uomini & Donne sei mesi fa e nel corso di una puntata Riccardo l’ha scelta all’improvviso, desideroso di uscire al più presto dal programma insieme a lei. Da allora non si sono più separati e sono andati subito a convivere. Sono molto affiatati e vivono un rapporto quasi simbiotico. Quando sono insieme, Riccardo e Camilla sono una coppia perfetta, ma le cose si complicano quando si allontanano, perché da entrambe le parti scoppiano crisi di gelosia. Decidono di partecipare a Temptation Island per lo stesso motivo: stare un po’ lontani per imparare a controllare la loro gelosia. Vorrebbero imparare a gestire questo sentimento e capire se si possano davvero fidare l’uno dell’altra.

Le altre coppie:

Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nicola è un giocatore della Isernia Calcio.

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli. Lui, 35 anni, è un modello e rappresentante di un’azienda, padre di due figli avuti da precedenti relazioni. Veronica, 27 anni, è una studentessa di psicologia e modella.

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Lui, 28 anni, è un personal trainer con un passato da rugbista professionista. Selvaggia, 27 anni, lavora nel bed and breakfast di famiglia ed è stata un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne.

Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui, 29 anni, è un calciatore. Valeria, 31 anni, lavora presso il negozio d’abbigliamento del suo fidanzato. R

Ruben e Francesca. Ruben, 26 anni, è impiegato presso un’azienda di accessori per le moto. Francesca, 22 anni, è una animatrice ed è laureata in economia e marketing.

Qui video e foto ufficiali delle coppie di Tempation Island 2017.