Temptation Island 2017, Ruben esce dal programma insieme a Francesca

ROMA – Terminato il falò a Temptation Island 2017, Ruben è sereno: “Mi sono tolto un peso, sono molto più sereno”. Francesca commenta: “Ruben non ha capito l’analisi del sentimento che ho fatto del sentimento che ci lega. Vorrei che ci lasciassimo in buoni rapporti”.

Dopo una notte difficile, Francesca chiede di rivedere Ruben.

“Volevo dirti che stanotte sono stata male. Ho cercato di raggiungerti in hotel, ma la sicurezza mi ha fermato. Ieri sera quando mi sono vista sullo schermo mi sono fatta schifo da sola per l’atteggiamento che ho assunto. Volevo chiederti scusa, a te, alla tua famiglia e alla mia famiglia. Non so definire il nostro rapporto. So che non riesco a staccarmi da te. Non voglio fare la vittima. Siamo legati da un profondissimo e sincero sentimento e vorrei arrivare insieme a te a una conclusione. Non voglio trascinare questo rapporto. Ti chiedo scusa se ti ho mancato di rispetto”.

Ruben accetta le sue scuse ma non vuole tornare con lei: “Accetto le tue scuse. Non sei solo quello che hai mostrato in quel video. Accetto le tue scuse, ma rimango fisso su quell’idea. La mia decisione resta quella”.

Francesca sembra accettare ma poi si scioglie in lacrime:

“Non sono stata scema a stare due anni con te. Mi dispiace di aver fatto una scelta affrettata. Non mi sono chiesta perché fossi stata due anni con te. Faccio mea culpa su tutto, ma ho parlato anche molto bene di te. Quei problemi li conoscevamo già. Hai ragione, io ho toppato alla grande. Ti chiedo scusa ancora. Adesso mi sembra che sia tu a cogliere la palla al balzo”.

Ruben resta ancora fermo:

“Ho detto che accetto le tue scuse ma adesso basta. Ti ringrazio di avermi portato qua perché ho scoperto che non sei la persona adatta a me. Mi hai detto che non sono ambizioso, che non ti mancavo, che non sapevi più se mi amavi. Io devo stare con una persona che mi ama tutti i giorni, come ho fatto io con te. Voglio stare con una persona che mi apprezza per quello che sono. Basta Francy, tu mi sminuisci. Accetto le tue scuse e ti credo, va bene, ma la mia decisione resta quella. Non posso più continuare a stare male”.

Non si comprende bene quali siano le richieste di Francesca, che prosegue:

“Sono felice per te, per come nei sei uscito. Ho perso di vista tutto. Probabilmente questo rapporto era destinato a concludersi”.

Ruben non cambia idea e non cede nemmeno di fronte alle lacrime di Francesca che prova a trattenerlo chiedendogli disperata di tornare a casa insieme.

Francesca rincorre Ruben che si sta allontanando, decisa a ottenere il suo perdono. Ruben prova ancora ad allontanarsi: “La decisione l’ho presa ieri, punto. Perché sei tornata qua?”.