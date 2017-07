Temptation Island 2017, Valeria rifiuta il confronto con Alessio

ROMA – Ovazione sui social per la scelta di Valeria di rifiutare il confronto al falò con Alessio. La puntata di questa sera di Temptation Island 2017 come serve sta riservando tante emozioni, tra le coppie che appassionano di più il pubblico ci sono Alessia e Valerio.

Alessio dopo un’esterna in cui ha quasi sfiorato un bacio con la sua tentatrice si dice pentito e confessa a Filippo Bisciglia di essere innamorato della sua fidanzata, per questo motivo crede un confronto immediato con lei.

Il fidanzato romano viene invitato al “Pinnetto” dove c’è un video in cui Valeria dice di non sentirsi pronta per vederlo al falò.

Quando Valeria comunica la decisione anche alle sue amiche al villaggio dicendo “Ho sempre fatto tutto quello che voleva, ho rispettato i suoi tempi. Ora aspetta lui” i social sono andati in delirio.