Temptation Island, Alessio Bruno e Valeria Bigella restano insieme

ROMA – Alessio Bruno e Valeria Bigella sono usciti insieme dalla finale del reality Temptation Island in onda il 31 luglio su Canale 5. Fin dall’inizio la vicinanza sospetta tra Alessio e la bella tentatrice Carmen Rimauro avevano fatto infuriare la fidanzata Valeria, che ora nel falò dell’ultima puntata del reality condotto da Filippo Bisceglie vuole confrontarsi con lui e alla fine, dopo momenti di tensione, Valeria ha deciso di tornare a casa con lui.

Valeria, arrabbiatissima per le cose dette dal fidanzato sia in esterna con la tentatrice Carmen che in casa con gli altri partecipanti, ha esordito con:

“Da te volevo qualcosa di più, speravo mi facessi sentire donna e non l’hai fatto. Non soltanto nel rapporto creato con un’altra ragazza, ma soprattutto nel denigrarmi con persone che non conoscevi”.

Davanti ai video salienti che dimostrano la sua vicinanza alla tentatrice e soprattutto i discorsi fatti da Alessio con gli altri, lui ha cercato di difendersi e ha cercato di spiegare il legame con Carmen. Lui ha chiesto il perdono di Valeria e gli ha detto di aver capito che l’ama davvero e che vuole recuperare il rapporto, ma lei ha perso la fiducia in lui e di voler iniziare a rispettare se stessa, che ha abbandonato per lui:

“Non mi fido più di te, non so chi sei. Dopo cinque anni voglio altro, cosa che tu hai detto chiaramente che non puoi darmi. Ho paura di non fidarmi più di te al di fuori di qui. Mi hai fatto troppo male, voglio rispettare me stessa in primis”.

Lui l’ha implorata di dargli una seconda possibilità, ma Valeria non ha nascosto i suoi dubbi e alla fine ha deciso di tornare a casa con lui.

