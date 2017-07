Temptation Island, Alessio Bruno racconta la sua notte con Carmen

ROMA – A pochi minuti dal termine della quinta puntata di Temptation Island, trasmessa lunedì sera, uno dei protagonisti, Alessio Bruno, ha pubblicato su Instagram un controverso e stupefacente post.

“Lo so che molti di voi non riescono a leggere tra le righe. E questo non mi preoccupa…mi preoccupa il fatto che viaggiate con l’immaginazione solo perché vorreste vedere quello che non è mai successo… Al di là di tutto ci tengo a puntualizzare che non ci sono stati né baci né bo**ni!!! Grazie”.

Come si vede dal minuto 4.20 del video, Alessio si è intrattenuto con la sua corteggiatrice, Carmen. E sotto alle lenzuola, sembra proprio che qualcosa sia successo. Per inciso, Alessio si è sentito in dovere di scrivere il post in questione perché, si suppone, stufo del fatto di essere costantemente sotto accusa per aver “spezzato” il cuore della sua fidanzata, Valeria, la quale mentre Alessio si intratteneva con Carmen, piangeva disperata dal lato opposto dell’isola.

Video da Mediaset.it: