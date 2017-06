ROMA – Desirèe Maldera è arrivata a Temptation Island 2017 e sta già facendo parlare di sé. La giovane e bella tentatrice avrebbe fatto breccia nel cuore di Francesco Chiofalo, tanto da aver provocato già diverse liti con la sua fidanzata Selvaggia Roma. Ma la bella Desirée non è una sconosciuta, anzi: è la figlia del compianto calciatore Aldo Maldera, ha partecipato a Miss Italia ed è una cara amica del miliardario Dan Bilzerian.

Valeria Morini sul sito Fanpage scrive che la bionda tentatrice, 24 anni, è già nota al mondo televisivo, così come anche Selvaggia Roma non è nuova alla tv, ma è stata corteggiatrice di Alessio lo Passo a Uomini e donne. Per questa edizione di Temptation Island 2017 infatti quasi tutti i concorrenti sono già personaggi televisivi noti:

“Desirèe è figlia del noto calciatore Aldo Maldera, che giocò negli anni Settanta e Ottanta militando in Milan, Bologna, Roma e Fiorentina (vinse due scudetti, con i rossoneri e con i giallorossi) nonché nella nazionale azzurra. Soprannominato “Sciur Crippa” e “Cavallo”, è morto a soli 58 anni nel 2012. Desirèe ha inoltre partecipato a Miss Italia nel 2014 rappresentando il Lazio, fa la modella ed è piuttosto popolare su Instagram. Quello del passato nel concorso di bellezza sembra essere un elemento fondamentale per molte protagoniste di Temptation Island 2017, dal momento che almeno altre due ragazze dell’edizione vi hanno partecipato (si tratta di Sara Affi Fella e di Veronica Bagnoli). Nel 2014, la Maldera ha inoltre fatto parlare per le immagini che la mostravano in vacanza con Dan Bilzerian, giocatore di poker miliardario e noto “viveur”.

Il ricordo di papà Aldo

Se i suoi profili social sono ricchissimi di foto s**y in cui Desirèe mostra il fisico mozzafiato e le forme da urlo, non sono pochi i post nei quali la giovane ricorda la figura del padre scomparso prematuramente e al quale era legatissima. “Riuscire ad unire passione e lavoro e riuscire a farlo nel migliore dei modi è il sogno di ognuno di noi. Ti invidierò per sempre papà”, scriveva qualche mese fa la ragazza, in uno dei tanti messaggi d’affetto con foto d’epoca del calciatore.

