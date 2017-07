Temptation Island DIRETTA STREAMING: replica della quarta puntata su LA5

TEMPTATION ISLAND STREAMING REPLICA – Stasera, alle 21.10, su La5 sarà trasmessa la replica della quarta puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della quarta puntata di Temptation Island in streaming. La prossima puntata di Temptation Island, la quinta, andrà in onda lunedì 24 luglio. Arrivato alla quarta edizione, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, torna per raccontare il viaggio tra le relazioni di sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto tra tentatori e tentatrici.m Questo il link per guardare la replica della prima puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della seconda puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della terza puntata di Temptation Island. Le coppie: