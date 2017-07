TEMPTATION ISLAND STREAMING REPLICA QUINTA PUNTATA – Stasera, alle 21.10, su La5 sarà trasmessa la replica della quinta puntata di Temptation Island. Questo il link per guardare la replica della quinta puntata di Temptation Island in streaming. La prossima puntata di Temptation Island, la sesta, andrà in onda lunedì 31 luglio.

Arrivato alla quarta edizione, Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia, torna per raccontare il viaggio tra le relazioni di sei coppie, non sposate e senza figli in comune, che hanno deciso di mettere alla prova il loro rapporto tra tentatori e tentatrici.

I “concorrenti” – cioè i membri delle sei coppie – hanno tutti tra i 20 e i 35 anni, non sono sposati e nessuno di loro ha avuto figli insieme. Ci sono Nicola e Sara, calciatore e studentessa di medicina (sono lì perché lui vuol dimostrare a lei di essere cambiato in meglio). Riccardo e Camilla arrivano da Uomini e Donne, dove si erano fidanzati a dicembre. Lui gioca a basket, lei fa la segretaria. Dovessero a una certa sposarsi, Maria De Filippi merita di certo un invito. Francesco e Selvaggia sono romani: litigano spesso – sembravano sul punto di lasciarsi prima ancora di cominciare – e sono tra le coppie più notevoli di questa edizione.

Poi ci sono Veronica e Antonio – lei studentessa, lui modello e rappresentante d’azienda, con due figli da relazioni precedenti – e Valerio e Alessia, fidanzati da cinque anni, che sono lì per decidere se fare il passo successivo (a una certa lui dice però che gli manca il gatto, più che lei).

E poi ci sono Francesca e Ruben, la coppia di questa edizione. Lei ha 22 anni, è laureata in economia, fa marketing e vuole – dice – “un futuro top”; lui ne ha 26 e lavora in un’azienda che fa caschi. In estrema sintesi, lei ha espresso giudizi molto pesanti su di lui, descrivendolo spesso come un uomo passivo, senza ambizioni e senza spina dorsale. Lui ha sofferto molto di queste parole – che gli sono state puntualmente mostrate dalla redazione – e ha partecipato a una specie di piano per farla ingelosire con la complicità di una corteggiatrice (a un certo punto veniva mostrato ordinare volitivamente al ristorante, senza avere dubbi: visto che carattere?). Alla fine della puntata di lunedì scorso lui ha deciso di lasciare lei e glielo ha comunicato, anche se non sembrava convintissimo; lei invece – che sembrava la più scettica sulla relazione – ha cercato di convincerlo a ripensarci.