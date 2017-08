ROMA – Al termine di Temptation, puntualmente come ogni anno torna la questione compensi: quanto avranno guadagnato le sei coppie e i single per l’avventura in Sardegna conclusasi appena due settimane fa?

Il primo a fare i conti in tasca ai partecipanti è stato Roberto D’Agostino. A quanto pare, secondo Dagospia i compensi emessi dalla Fascino per Temptation Island si aggirino sui 1800 euro lordi per tutto il periodo delle riprese: una cifra non altissima ma nemmeno bassa se si considera che il cachet viene dato a dei quasi sconosciuti che, oltre ad essere pagati, hanno vitto e alloggio gratis e un potenziale di fama e successo notevole.