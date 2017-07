ROMA – Antonio Lenti e Veronica Bagnoli arrivano al confronto finale al falò di Temptation Island nella puntata del 31 luglio. Antonio si è avvicinato durante il reality alla tentatrice Jessica Guazzotti. Antonio aveva annunciato di voler lasciare Veronica, dopo aver passato una notte bollente con Jessica, e con gli altri partecipanti aveva detto di non essersi sentito amato.

A pesare sulla coppia Antonio e Veronica, che stanno insieme da un anno e mezzo e convivono, non è solo la vicinanza con la tentatrice. Da prima del programma infatti la coppia era in crisi, con lui che ha due figli da una relazione precedente e che Veronica non ha mai voluto conoscere. Veronica descrive il suo fidanzato come una persona introversa e dice di non fidarsi di lui, mentre Antonio soffre perché non si sente accettato come padre e lei sembra non capire quanto siano importanti i suoi figli per lui.

Il confronto arriva subito alla questione del tradimento di Antonio con la tentatrice Jessica e Veronica lo affronta. Lui nega il tradimento e dice di aver solo dormito con la tentatrice, ma per Veronica non è sufficiente, perché dormire è molto più intimo che fare l’amore e lei dice di essere innamorata ma non sa se può perdonarlo.

Nonostante i dubbi, lei non riesce a lasciarlo e così decidono di uscire dal reality insieme, anche se la risposta non è un “sì” schietto, ma un “vediamo”.