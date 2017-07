Temptation Island finale, dove vederla in diretta streaming

Temptation Island finale STREAMING DIRETTA – Oggi, lunedì 31 luglio, va in onda la sesta e ultima puntata del reality show Mediaset. L’appuntamento è alle 21 su Canale Cinque. Oppure in diretta streaming cliccando a questo link.

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: Tre sono le coppie che si confronteranno davanti al falò.

Alessio e Valeria. Il loro incontro non risparmierà colpi di scena, soprattutto dopo che i due rivedranno i momenti salienti del loro percorso, caratterizzato anche dal particolare rapporto tra Alessio e la single Carmen.

Antonio e Veronica. La coppia si rivedrà dopo 21 giorni e il dubbio è uno solo: Veronica confermerà la sua decisione di lasciare Antonio dopo aver visto il week end da sogno che il fidanzato ha trascorso con la single Jessica?

Francesco e Selvaggia. La coppia più vivace del programma si renderà protagonista di un confronto molto movimentato.

Ma Temptation Island 2017 non termina con i falò: subito dopo, infatti, il conduttore Filippo Bisciglia racconterà il prosieguo delle coppie un mese dopo la loro uscita dal programma.

Avranno confermato le decisioni prese al falò? L’appuntamento è per questa sera, con le interviste e le dichiarazioni dei protagonisti assoluti di questa stagione televisiva.

IL REALITY – Basato sul format statunitense Temptation Island, la trasmissione in onda su Canale Cinque racconta la storia, i sentimenti e il destino di sei coppie (che erano cinque nelle precedenti edizioni) non sposate e senza figli che vengono chiuse per tre settimane in un villaggio, in questa edizione in Sardegna. Le coppie vengono sistemate in due gruppi separati, uomini da una parte, donne dall’altra, e ognuno di loro viene tentato rispettivamente da dodici donne e da dodici uomini single (erano tredici nelle precedenti edizioni).

Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati attorno al falò per vedere alcuni filmati che riguardano il proprio partner e farsi così un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò dove, dopo 21 giorni, decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore.