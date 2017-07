ROMA – Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono la coppia più vivace di questa edizione di Temptation Island e a destabilizzarlo sono state le attenzioni della tentatrice Desirèe Maldera. Lui ha detto di essere innamorato della sua Selvaggia e di voler tornare con lei fin dall’inizio della finale, in onda il 31 luglio, ma non rinuncia alla bella amicizia nata con Desirèe.

Selvaggia e Francesco dopo 21 giorni si rincontrano così al falò del reality condotto da Filippo Bisceglie e iniziano a confrontarsi. Selvaggia ammette i suoi sbagli, il suo parlare troppo e la gelosia che l’ha portata a non fidarsi di lui. Una condizione che non è aiutata dal rapporto e il feeling che si è creato tra Francesco e Desirèe.

Nell’ultimo video al falò però Francesco rivela che Desirèe è solo un’amica e che il suo cuore è solo per Selvaggia, ma il loro rapporto è incrinato e lui non sa come rimediare. I due dunque decidono di lasciare insieme il programma e di perdonarsi, per darsi così un’altra possibilità.

Nei giorni scorsi era circolato il gossip che la coppia si fosse sposata, stando alla foto di Selvaggia con una fede al dito. E tutto a pensare che la loro relazione vada avanti.