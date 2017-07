Temptation Island, Francesca Baroni e Ruben Invernizzi fidanzati? Su Instagram...

ROMA – E’ tornato il sereno tra Francesca Baroni e Ruben Invernizzi? I due protagonisti di Temptation Island 2017 durante le ultime puntate del reality show Mediaset sembravano provare un po’ di insofferenza reciproca, con epiteti non proprio dolci e apprezzamenti da parte delle avances dei tentatori single. Ma quello che traspare dai social network racconta un’altra storia.

Secondo quanto scrive Today, infatti,

Usciti dal reality – le registrazioni del programma sono terminate un paio di settimane fa – i due avrebbero ritrovato la serenità. Lo dimostrano le loro ultime manovre su Instagram. In particolare un “like” messo da Francesca ad un video pubblicato da Ruben e riguardante Temptation Island. Il gesto potrebbe non avere alcun significato, ma è inutile negare che l’amore ai tempi dei social vive anche di queste piccole accortezze. Il mistero sarà dipanato solo grazie alla messa in onda delle prossime puntate, in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5.