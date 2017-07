Temptation Island, Ruben e Francesca: l’ultimo falò, ecco cosa è successo dopo VIDEO

TEMPTATION ISLAND: RUBEN E FRANCESCA – E alla fine della quarta puntata di Temptation Island, Ruben e Francesca si sono lasciati. Ruben ha rinfacciato a Francesca il suo comportamento durante il programma. Guarda il video pubblicato sul sito ufficiale di Temptation Island.

“Quando ci siamo conosciuti – dice Francesca – uscivo da un momento particolare. Mi facevi sentire spensierata. Temptation Island è stata la prova del 9. Sono entrata qua dentro con la speranza che a legarci fosse l’amore. Ce lo eravamo promessi. All’inizio non mi sei mancato. Dopo aver tirato fuori ciò che tre noi non andava, ho cominciato a sentire la tua mancanza in maniera affettuosa”.

“Mi sono messa in discussione – continua Francesca – dandomi delle colpe anche, ma tre o quattro giorni fa mi sono detta basta. Basta avere sensi di colpa e sentirmi sbagliata o cattiva se semplicemente non provo ciò che tu provi per me. Qui dentro la mia era una posizione scomoda. Nonostante io non ti ami più, qui dentro ti ho portato rispetto. Ti ho portato più rispetto di te che sei entrato nell’appartamento di una single senza telecamere”.

Ruben, infuariato, prende la parola: “Tu a me non hai mai tenuto e adesso ho scoperto che nemmeno io tengo a te. Tu da qua esci perdente in qualunque caso. Non mi ami? Basta, è finita. Quello con la single era uno scherzo. La polla tra me e te sei tu. Sono molto orgoglioso di me. Sono entrato qua dentro innamorato ma adesso non lo sono più. Dovevi portarmi più rispetto, come ho fatto io. Come hai fatto per due anni a stare con un pollo come me se sei così colta e intelligente?”.

Francesca non ha dubbi: “L’amore è un’altra cosa. È sentire una persona che ti manca come l’aria. Capisco la tua rabbia”. Ruben ritiene di essere quello con più valori tra i due. Le rimprovera di aver visto un video in cui lei lamenta di dovergli addirittura pagare le bollette. Lei chiede di vedere il filmato in questione e rivede anche il momento in cui confessò di avere pianto dopo aver fatto l’amore con lui”.

Il mattino seguente però, a sorpresa, è Francesca a rincorrere Ruben: “olevo dirti che ieri sera, quando mi sono rivista in video al confronto, mi sono fatta schifo da sola per l’atteggiamento che ho avuto verso di te. Volevo chiederti scusa per tutto”. Ruben accetta le scuse ma non cambia idea. “Non riesco a staccarmi da te. Siamo legati da un sentimento sincero e profondissimo” dice ancora lei. Ma Ruben ormai è sicuro e non cambia idea. Il video si chiude con Francesca che insegue Ruben attaccandosi al collo come una bambina con il papà.