Temptation Island, le anticipazioni “Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo…”

ROMA – Per la coppia Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo l’avventura di Temptation Island 2017 potrebbe essere già finita. Durante la prima puntata di Temptation Island 2017 i due sembrano essere già in crisi. E nelle anticipazioni della seconda puntata si capisce che la coppia si incontrerà per il falò finale.

I due, Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, sono diventati famosi con Uomini e donne. Sul web, i fan di Temptation Island 2017, hanno subito urlato al complotto perché Camilla, la ragazza di Riccardo, e Simona, la tentatrice sono sempre state grandi amiche.

Raffaella Mennoia redattrice di Uomini e donne e storico braccio destro di Maria De Filippi ha pubblicato un messaggio sui social in cui chiede al pubblico solo di aspettare e di aver pazienza : “Ciao – scrive la Mennoia – Sono stanca di leggere cattiverie infondate ma soprattutto che si dia sempre per scontata la cattiva fede. A tutti quelli che mi scrivono di Riccardo Camilla e Simona vorrei chiarire che i tre fossero amici si sapeva ma se avrete pazienza nelle prossime puntate vedrete l’evoluzione della situazione che non riguarda i tre ma altre persone…abbiate fiducia”.