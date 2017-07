Temptation Island quinta puntata, dove vederla in streaming

Temptation Island STREAMING DIRETTA: guarda la quinta puntata. Oggi, lunedì 24 luglio, andrà in onda la quinta puntata del reality show Mediaset. L’appuntamento è alle 21 su Canale Cinque. Oppure in diretta streaming cliccando a questo link.

IL REALITY – Basato sul format statunitense Temptation Island, la trasmissione in onda su Canale Cinque racconta la storia, i sentimenti e il destino di sei coppie (che erano cinque nelle precedenti edizioni) non sposate e senza figli che vengono chiuse per tre settimane in un villaggio, in questa edizione in Sardegna. Le coppie vengono sistemate in due gruppi separati, uomini da una parte, donne dall’altra, e ognuno di loro viene tentato rispettivamente da dodici donne e da dodici uomini single (erano tredici nelle precedenti edizioni).

Successivamente, ogni settimana i membri delle rispettive coppie vengono chiamati attorno al falò per vedere alcuni filmati che riguardano il proprio partner e farsi così un’idea sulle decisioni da prendere nell’ultimo falò dove, dopo 21 giorni, decideranno se continuare o interrompere la loro storia d’amore.

LE ANTICIPAZIONI DELLA QUINTA PUNTATA – Il cerchio si stringe per le coppie di Temptation Island 2017. La coppia Ruben e Francesca ha abbandonato il programma separata.

Una rivincita al fotofinish per l’Invernizzi, che a sorpresa, manda a casa da sola la sua ex compagna. Un finale inaspettato per la coppia tutt’ora regina del “rumor” dei social. Per le altre coppie si prospetta una serata decisamente tesa.

Avevamo lasciato un Alessio convinto di voler recuperare il rapporto con la sua fidanzata Valeria. Per questo aveva deciso di allontanare la tentatrice Carmen. Dalle anticipazioni sembra però che il romano abbia fatto un ulteriore dietro front. Cosa ci fa nell’idromassaggio insieme alla bella campana? Per Valeria, sempre più sconvolta, sarà arrivato il momento della resa dei conti?

A Nicola batte forte il cuore e non si sa spiegare perché. Forse sarà una tachicardica vicinanza con la single Antonella? Di certo questo battito non è per Sara. È giunto il momento di dire “basta” definitivamente!

Pensieri profondi riguardo l’amore per Francesco “quando l’amore c’è, l’amore c’è…c’è poco da fare!”. Una frase che ci fa sperare che l’avvicinamento con la tentatrice Desirèe sia solo amicizia. Selvaggia intanto, abbandonate le lacrime, appare molto più decisa e afferma che non sia: “proprio più il caso che io continui…”. Continui cosa? La coppia che all’inizio destava meno sospetti di “infedeltà”, in queste ultime settimane ci ha fatto decisamente ricrede.

Antonio e Veronica, entrano nell’isola per capire se continuare la loro storia. Non manca(va) l’amore tra i due ma il pesante passato del Lenti (padre di due figli e con delle ex “troppo presenti”) li aveva portati a mettere in dubbio il loro rapporto. Ora il bel modello dai tratti delicati sembra aver perso la testa per la tentatrice Jessica. Eccolo appartarsi furtivamente tra le braccia della single e coricarsi accanto a lei spegnendo le luci nella stanza. La telecamera però coglie tutto e Veronica perde le staffe.

Nel video, le anticipazioni della puntata di questa sera, alle 21.15 su Canale 5.