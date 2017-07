Temptation Island, Ruben e Francesca sono tornati insieme

ROMA – Ruben Invernizzi e Francesca Baroni di Temptation Island sono tornati insieme. I due si erano lasciati, male, durante il programma. “Non sono un pollo, non ti amo più – aveva tuonato Ruben Invernizzi prima di lasciare il programma -. Quella che esce male da qui sei tu e quando sarò fuori non mi mancheranno le ragazze mentre tu non troverai più uno come me”. Ma secondo le ultime indiscrezioni i due sarebbero tornati insieme. Pare, infatti, che il giovane bergamasco, pentito della scelta presa nel programma, abbia deciso di concedere una seconda possibilità a Francesca Baroni.

Qualcuno avrebbe anche avvistato i due passeggiare e prendere un gelato insieme. Inoltre in molti hanno notato i tanti “like” su Facebook di Francesca sotto i post di Ruben. E, soprattutto, un commento (“Sei stupendo”) che lascerebbe pochi dubbi.