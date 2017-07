ROMA – Altro che matrimonio segreto, dopo aver visto il video al Pinnetto del comportamento del suo fidanzato la concorrente di Temptation Island è crollata. Stiamo parlando di Selvaggia Roma, che si è lasciata andare in un pianto disperato dopo aver visto i due video in cui il fidanzato Francesco Chiofalo si mostra molto molto vicino alla sua tentatrice Desirée.

Se infatti la bionda tentatrice allude ad un futuro per lei e Francesco al di là del programma, è la risposta del fidanzatissimo che lascia a bocca aperta la sua amata. Non solo Francesco non la ferma, ma sembra davvero interessato al discorso e alla possibilità di conoscere meglio Desirée.

Un comportamento davvero inaccettabile per Selvaggia, che è visibilmente distrutta e davanti al conduttore Filippo Bisceglie scoppia in un pianto disperato e incontrollabile. Nonostante la sua gelosia infatti era pronta a fidarsi di Francesco, ma nel secondo video il bacio tra fidanzato e tentatrice, con quelle battute sul loro possibile amore, hanno dato il colpo di grazia a Selvaggia.

La scheda:

Francesco e Selvaggia convivono da 5 anni a Roma. Francesco è un personal trainer, ma sognava di diventare un grande rugbista. In passato è stato il capitano di una squadra di prima categoria ma, a causa di un incidente in campo, ha dovuto smettere, abbandonando il suo grande sogno. Selvaggia, invece, si occupa del B&B della famiglia del fidanzato. Il loro è un rapporto molto litigioso, soprattutto a causa della gelosia di lei. Francesco, nonostante abbia vissuto in una famiglia dove si litigava spesso, soffre per i continui battibecchi con la fidanzata. Hanno superato da poco una crisi che li ha tenuti lontani per 6 mesi, lei è sicura che Francesco l’abbia tradita e ora non si fida più di lui. Ha deciso di partecipare a Temptation Island per capire se può ancora fidarsi e se ci sono da parte di Francesco intenzioni serie per un futuro insieme. Francesco, invece, ha accettato di partecipare al programma perché non ha nulla da nascondere, certo del fatto che i loro problemi di coppia non siano legati solo alla scarsa fiducia, ma dipendano soprattutto dal fatto che Selvaggia non gli dia serenità.