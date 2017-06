TEMPTATION ISLAND 2017 STREAMING – Stasera, lunedì 26 giugno, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. La trasmissione sarà trasmessa in diretta su Canale 5 alle 21,10. Sul sito ufficiale di Mediaset sarà possibile guardare la puntata in streaming. Questo il link.

Sono state svelate le sei coppie che parteciperanno a Temptation Island 2017. Il programma in onda su Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, inizierà il prossimo 26 giugno. Delle sei coppie, ben cinque non appartengono al mondo dello spettacolo e della Tv.

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: sono entrambi romani e sono fidanzati da 6 mesi.

Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nicola è un giocatore della Isernia Calcio.

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli. Lui, 35 anni, è un modello e rappresentante di un’azienda, padre di due figli avuti da precedenti relazioni. Veronica, 27 anni, è una studentessa di psicologia e modella.

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Lui, 28 anni, è un personal trainer con un passato da rugbista professionista. Selvaggia, 27 anni, lavora nel bed and breakfast di famiglia ed è stata un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne.

Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui, 29 anni, è un calciatore. Valeria, 31 anni, lavora presso il negozio d’abbigliamento del suo fidanzato.

Ruben e Francesca. Ruben, 26 anni, è impiegato presso un’azienda di accessori per le moto. Francesca, 22 anni, è una animatrice ed è laureata in economia e marketing.

