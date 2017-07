Temptation Island STREAMING, la replica in diretta su LA5

TEMPTATION ISLAND STREAMING REPLICA – Stasera, mercoledì 5 luglio, andrà in onda su LA5 la replica della seconda puntata di Temptation Island 2017. Questo il link per guardare LA5 in diretta streaming. La prossima puntata di Temptation Island, la terza, andrà in onda lunedì 10 luglio.

Questo il link per guardare la replica della prima puntata di Temptation Island.

Questo il link per guardare la replica della seconda puntata di Temptation Island.

Queste le sei coppie in gara a Temptation Island:

Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo: sono entrambi romani e sono fidanzati da 6 mesi.

Nicola Panico e Sara Affi Fella. Nicola è un giocatore della Isernia Calcio.

Antonio Lenti e Veronica Bagnoli. Lui, 35 anni, è un modello e rappresentante di un’azienda, padre di due figli avuti da precedenti relazioni. Veronica, 27 anni, è una studentessa di psicologia e modella.

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Lui, 28 anni, è un personal trainer con un passato da rugbista professionista. Selvaggia, 27 anni, lavora nel bed and breakfast di famiglia ed è stata un’ex corteggiatrice a Uomini e Donne.

Alessio Bruno e Valeria Bigella. Lui, 29 anni, è un calciatore. Valeria, 31 anni, lavora presso il negozio d’abbigliamento del suo fidanzato.

Ruben e Francesca. Ruben, 26 anni, è impiegato presso un’azienda di accessori per le moto. Francesca, 22 anni, è una animatrice ed è laureata in economia e marketing.

Qui video e foto ufficiali delle coppie di Tempation Island 2017.