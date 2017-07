ROMA – Dopo la finale di Temptation Island ecco che arriva il momento della verità. Filippo Bisceglie, conduttore del reality in onda su Canale 5 il 31 luglio, va a trovare le sei coppie che hanno partecipato al programma per vedere come è stato tornare alla vita di tutti i giorni e se dopo l’esperienza dell’isola l’amore è rimasto.

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma un mese dopo – A un mese da Temptation Island la coppia è ancora insieme e continua a litigare, ma nonostante tutto fanno sempre pace. I due hanno un carattere forte, ma ritengono di poter affrontare la quotidianità insieme perché hanno capito che il loro amore resiste a tutto.

Alessio Bruno e Valeria Bigella un mese dopo – La coppia non nasconde di aver avuto qualche problema al rientro dall’esperienza del reality, anzi hanno passato una settimana separati per capire come andasse tra loro. I due hanno deciso di rimanere insieme e la convivenza procede, ma sanno di dover aspettare per poter parlare di figli e matrimonio, con Alessio che ce la sta mettendo tutta per cambiare.

Ruben Invernizzi e Francesca Baroni un mese dopo – La coppia era scoppiata proprio durante un falò di una puntata di Temptation Island e si erano lasciati. Francesca ci aveva ripensato, ma Ruben è rimasto fermo nella sua posizione. Un mese dopo ad accogliere Filippi Bisceglie c’è solo Ruben, ma poi arriva anche Francesca: i due sono tornati insieme dopo il ritorno a casa e ora hanno deciso di appianare definitivamente le divergenze e andare a vivere insieme.