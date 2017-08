Teo Teocoli: "Quando mandai al diavolo Berlusconi..."

ROMA – Teo Teocoli ha ripercorso gli anni d’oro della sua carriera, quelli tra i Settanta e gli Ottanta, quando Massimo Boldi e tanti altri artisti giovanissimi imperversava per improbabili locali milanesi. In un’intervista sul Giorno, Teocoli si è anche lasciato andare a un ricordo amaro, riprendendo il momento in cui quegli anni sono finiti:

“Nel 1985 – dice – Sono successe tre cose: ho mandato al diavolo Silvio Berlusconi con la frase: ‘Lei faccia il geometra che io faccio l’artista’. Il Derby ha chiuso. E sono andato a vivere con quella che sarebbe diventata mia moglie. La fine di un’epoca”.