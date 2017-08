ROMA – Tra i tanti vip che frequentano Ischia durante le vacanze, sul terremoto ha voluto dire la sua anche Sabrina Ferilli, che si trovava nella sua villa di San Francesco (nord ovest dell’isola) al momento della scossa: “Non rinunciate al vostro soggiorno a Ischia – ha scritto su Facebook – Io sono qui e vi posso assicurare che tutto funziona. Essere vicini all’isola in questo momento significa anche venirci. Perché non vorrei che, oltre al danno, ci fosse anche la beffa come spesso accade nel nostro Paese”.

Nella giornata di martedì ha invece fatto discutere un post Instagram di un profilo attribuito a Carlo Conti che rassicurava tutti sugli effetti per nulla devastanti della scossa di terremoto sull’isola. Ebbene, il profilo è un fake e Carlo Conti, in una nota, ha fatto sapere di aver “dato mandato ai suoi legali di intraprendere tutte le azioni utili a tutelare la propria immagine presso le sedi più opportune e a ribadire che tale profilo non è assolutamente una fan page ufficiale, e come tale non ha alcuna autorizzazione a pubblicare per suo conto”.