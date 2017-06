LOS ANGELES – Un incendio ha distrutto completamente il ranch di Johnny Galecki, la star di The Big Bang Theory che interpreta il ruolo del fisico Leonard Hofstadter. A dare la notizia del rogo nel ranch situato a San Luis Obispo è il sito Variety, che sottolinea che fortunatamente non ci sono state vittime né feriti.

Secondo Tmz sono stati oltre 1200 gli acri di terreno coinvolti nel poderoso incendio, l’attore però non si trovava nel ranch quando le fiamme sono divampate e ha fatto sapere che tornerà alla sua proprietà una volta che il fuoco verrà completamente domato. San Luis Obispo si trova fra Los Angeles e San Francisco, in una zona paesaggistica di grande bellezza. Il Leonard Hofstadter della popolare sitcom statunitense ha dichiarato:

“Ho il cuore spezzato per tutti coloro che vivono nella zona e hanno subito perdite a causa di questo incendio, una minaccia costante per noi. Possiamo sembrare pazzi a vivere in una zona così a rischio, ma la bellezza di quel paesaggio rurale è unica. La nostra comunità mi ha insegnato che una volta che il fumo si dirada arriva il tempo di ricostruire. Lo abbiamo già fatto e lo faremo di nuovo, insieme. Grazie infinite a CalFire e all’ufficio dello sceriffo per aver messo in sicurezza la zona. Sono grato che non ci siano morti e feriti”.