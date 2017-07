The Walking Dead, morto lo stuntman John Bernecker durante le riprese

ROMA – E’ morto in un incidente sul set, l’attore e stuntman John Bernecker, una presenza fissa del cast degli stunt della serie The Walking Dead. L’attore è caduto nel vuoto da una piattaforma posta a sei metri di altezza, cadendo al suolo con la testa. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime.

John Bernecker era uno stuntman tra i più apprezzati nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi lavori figurano “Logan”, “Piccoli brividi”, “L’ultimo cacciatore di streghe”, “Scream Queens”, “Fast & Furious 8” e “Salem”.

La produzione di The Walking Dead è stata temporaneamente sospesa. Ad Atlanta, luogo in cui è avvenuto l’incidente, si stava girando infatti l’ottava stagione e a giorni sarebbe stato rilasciato il primo trailer ufficiale. In giornata dovrebbe arrivare il comunicato ufficiale della produzione, che accerterà eventuali responsabilità nel tragico incidente.