Tivùsat: le meraviglie di Venezia in 4K-HDR, spettacolo oltre l’alta definizione

ROMA – Per la prima volta in Italia un programma in 4K-HDR, in esclusiva su tivùsat al canale 210. Lunedì 3 luglio sarà una giornata importante nella storia della televisione italiana, alle 21 su Rai 4K (canale 210 di tivùsat), si potranno infatti esplorare le meraviglie di Venezia in compagnia di Piero Angela, in un lungo viaggio nel futuro tecnologico della televisione: 4K con l’aggiunta dell’HDR (High Dynamic Range), che consente il massimo livello qualitativo delle immagini, aumentando la gamma di luci e di colori, conferendo un fascino straordinario alle immagini.

Con il 4K –HDR si potrà cogliere ogni piccolo dettaglio, ricavandone una sensazione di coinvolgimento del tutto nuova. Immagini più dettagliate, colori più brillanti, una risoluzione quattro volte più elevata dell’alta definizione, per immergersi in un evento televisivo davvero unico.