ROMA – Il Trono di spade arriva alla settima stagione e la sua seconda puntata appassiona i fan. L’episodio è andato in onda su Sky Atlantic e in streaming su Sky. Nella seconda puntata, dal titolo “Nata dalla tempesta“, la trama si infittisce con Daenerys che teme il tradimento di Varys e a cui viene consigliato di stringere un patto con Jon Snow, per sapere tutto ciò che accade oltre la Barriera. Un’alleanza a cui si oppone la sorella Sansa, memore di vecchi rancori.

Intanto le trame continuano e si prepara un grande assedio ad Approdo del Re, con le armate della capitale che tentano di difendersi dalla minaccia. Continue battaglie si scatenano, mentre i personaggi tramano per nuove alleanze e patti di guerra.

La seconda puntata è andata in onda su Sky il 24 luglio alle 22.15 in Italia in lingua originale e sottotitolata. Il 31 luglio invece sarà disponibile in italiano sempre su Sky Atlantic. Per chi volesse vedere l’intera serie, tra cui il secondo episodio, c’è la possibilità di accedere a Sky Box Sets o di recarsi al servizio di Now Tv on demand, che offre un periodo di prova gratuita di 14 giorni altrimenti è possibile vederla in streaming su Sky Go.