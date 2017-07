Trono di Spade, prima puntata della settima stagione, la replica oggi su Sky Atlantic: orario e streaming

TRONO DI SPADE – Oggi, martedì 18 luglio, andrà in onda alle 14,15 su Sky Atlantic HD la replica della prima puntata della settima stagione. Per gli abbonati sarà possibile vedere la puntata anche in streaming con SkyGo. Dal 24 luglio alle 21.15, invece, inizierà la programmazione degli episodi doppiati su Sky Atlantic HD. Le puntate, per abbonati, si potranno anche vedere in streaming con SkyGo. Le anticipazioni della settima stagione del Trono di Spade:

Il primo episodio di Game of Thrones 7 si intitola Dragonstone e riprende la storia da dove era stata interrotta nel 2016. Jon, dopo aver u****o Ramsey ed essere stato eletto Re del Nord, è pronto ad organizzare la difesa di Grande Inverno e delle terre limitrofe. Cersei, finalmente libera dall’Alto Passero e da Margaery, tenta di sistemare le cose ad Approdo del Re. Jamie è il suo unico fidato alleato, pronto a morire pur di difendere la gemella e amante. Infine Daenerys è finalmente tornata a casa, a Roccia del Drago. Dalla sua parte il Primo Cavaliere Tyrion, che prepara l’attacco a Westeros. Stando ad altre anticipazioni trapelate in rete, Bran Stark e Meera Reed riescono finalmente ad attraversare la Barriera, dove trovano il nuovo Lord Comandante Dolorous Edd. Il piccolo Stark riuscirà a ricongiungersi con i suoi fratelli Jon e Sansa? Sulla via del ritorno pure Arya, rimasta completamente sola seppur ormai una brava assassina senza volto.

Il trailer della settima stagione del Trono di Spade: