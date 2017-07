“Un medico in famiglia 11 non si farà”, alcuni attori allarmano i fan

ROMA – Sembrava ormai tutto pronto per un Un medico in famiglia 11, eppure, sembra esser cambiato tutto. In queste ore, i fan della fiction di Rai1 sono in tumulto. Diversi attori che hanno preso parte alla serie, infatti, stanno diffondendo il link di una petizione che chiede il ritorno in tv di Nonno Libero e della sua simpatica famiglia. Nel testo che spiega le motivazioni della raccolta delle firme, si legge:

“Purtroppo la Rai ha deciso, di punto in bianco, di non produrre l’undicesima stagione di ‘Un medico in famiglia’, lasciando così tutti i fan della fiction a bocca asciutta. La notizia è stata confermata da alcuni attori del cast: Rosanna Banfi, Monica Vallerini, Fabrizio Giannini, Cristiana Vaccaro e Paolo Sassanelli. Chiediamo quindi un ripensamento e di fare un finale per il ventennale della fiction, che dal 1998 appassiona tanti italiani”.

Al momento non sono ancora state diffuse le motivazioni che avrebbero portato a una presunta inversione di marcia da parte della Rai. Le parole della petizione, però, hanno ritrovato un certo riscontro sui profili social degli attori menzionati. Paolo Sassanelli (Oscar Nobili nella serie), Fabrizio Giannini (Augusto), Cristiana Vaccaro (Maddalena) e Monica Vallerini (l’infermiera Gloria), infatti, hanno condiviso con i fan il link alla petizione. Quest’ultima, inoltre, ha aggiunto: “Infatti, l’ho appreso anche io ieri da fonti sicure”.