Vasco Rossi, 36% di share per Rai1. 5.633.000 telespettatori

ROMA – Vasco Rossi fa il pieno degli ascolti. La trasmissione “La notte di Vasco” che ha trasmesso in parte il concerto di Vasco Rossi è stata premiata dagli ascolti, staccando di gran lunga ogni programma concorrente e registrando su ben 5.633.000 telespettatori, con uno share del 36,14% , che ha consegnato al programma di Bonolis una decisa vittoria nel prime time.

Molti fan però si sono lamentati del fatto che il concerto non sia stato trasmesso integralmente. Come ha spiegato Gianmarco Mazzi, responsabile per Rai1 del programma: “Il progetto editoriale in tv si è basato su 28 dei 38 brani eseguiti a Modena Park dall’artista, tutti i più importanti, per i quali gli organizzatori dell’evento hanno concesso i diritti di trasmissione televisiva, avendo riservato alla proiezione nei cinema la versione integrale del concerto”.

ntanto, il ministro dell’Interno, Marco Minniti, si è complimentato con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, con il prefetto e il sindaco di Modena, per l’ottimo lavoro svolto da tutte le Forze di Polizia impegnate ad assicurare lo svolgimento del concerto. “Uno straordinario evento – ha sottolineato Minniti – reso possibile da una straordinaria cooperazione fra istituzioni nazionali, locali e private. Un modello che ha tenuto insieme la sicurezza in uno spazio aperto e la gioia di un evento indimenticabile”.