Vasco Rossi, dopo Bonolis anche Sonia Bruganelli criticata su Instagram

MODENA – Dopo le critiche a Paolo Bonolis, quelle alla moglie, Sonia Bruganelli. Il motivo è sempre lo stesso, e riguarda il concerto di Vasco Rossi a Modena, trasmesso su Rai1 in diretta, ma con pause non gradite ai fan.

Se Bonolis era stato criticato perché il suo programma su Rai1 non aveva trasmesso interamente il concerto del Modena Park, la moglie, già non molto amata dagli utenti, è stata presa di mira perché presente proprio a quel concerto, mentre gli spettatori da casa si sono dovuti accontentare di una diretta interrotta dai commenti in studio degli ospiti di Bonolis.

Sonia Bruganelli, del resto, non ha certo nascosto il fatto di essere presente a Modena Park, ma ha documentato tutto con foto su Instagram, che hanno raccolto moltissime critiche. Tra i commenti lasciati sul social, qualcuno ha scritto: “Hai un’ignoranza addosso che fa spavento”, e qualcun altro “Sai perché non mi piaci? Perché sei troppo povera di sentimenti, anche se ricca di denaro”.

Ma molte sono state anche le critiche dirette al marito: “Fai tacere tuo marito, per favore”, e “ma quanto parla tuo marito”, e ancora: “Che delusione il concerto in TV praticamente non si è visto un beato c…”.