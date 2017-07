Vasco Rossi Modena Park, la protesta dei fan contro Paolo Bonolis

MODENA – Sui social è rivolta contro la Rai e contro Paolo Bonolis. I fan di Vasco Rossi, infatti, accusano la Rai di non aver mandato integralmente in onda il concerto di Modena Park. Il concerto è stato più volte interrotto da Paolo Bonolis che ha commentato l’evento attraverso interviste al cantante e a personaggi dello spettacolo e dello sport (gli Stadio, Milena Gabanelli, tra gli altri) che, per ragioni personali o professionali, conoscono Vasco.

Così #Bonolis diventa immediatamente uno dei trend topic su Twitter e su Facebook oscura addirittura Vasco.

“#Bonolis è cosciente di essere l’uomo più odiato d”Italia stasera?”, si chiede qualcuno, mentre qualcun altro commenta: “Peccato che piû che la voce di Vasco ci tocchi ascoltare quella di Bonolis…”. Pioggia di tweet contro la Rai, colpevole di annunciare un concerto in Eurovisione per poi “trasmettere un monologo di Bonolis”.

“Voglio trovare un senso a questa conduzione, perché questa conduzione un senso non ce l’ha…”, ironizza Giuseppe su Twitter.

A rispondere ai malumori ci ha pensato l’agente del conduttore Lucio Presta. “Modena Park è un evento che non può essere trasmesso integrale, ma commentato – fa sapere in un tweet – Non tutte le canzoni possono essere ascoltate”.

D’altronde, intervistato da Repubblica, Bonolis prima del concerto aveva spiegato:

“Rai 1 fa servizio pubblico raccontando una pagina evento di uno dei tanti romanzi di formazione della cultura italiana: stavolta si declinerà nelle tre ore e 40 del concerto di Vasco. Non lo seguiremo integralmente, chi vuole ascoltare tutte le canzoni deve andare al cinema”.