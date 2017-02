VIDEO Sanremo, Maria De Filippi inciampa sul palco dell'Ariston e...

SANREMO – Maria De Filippi ha esordito la sera del 7 febbraio sul palco dell’Ariston come co-conduttrice del festival di Sanremo. Al fianco del padrone di casa Carlo Conti, la “ospite” di lusso è entrata subito in gioco e ha dato il meglio di sé. Solo un piccolo inciampo ha rischiato di rovinarle la serata. La De Filippi infatti ha perso l’equilibrio e ha rischiato di cadere, ma i suoi pronti riflessi l’hanno aiutata a rimanere in piedi. Un sorriso di leggero imbarazzo ha risolto la situazione e la conduttrice ha continuato a presentare la serata.

Se Conti, al terzo festival da conduttore e direttore artistico, in total black, si muove all’Ariston con estrema disinvoltura, Maria De Filippi sembra aver messo da parte le ansie della vigilia e si diverte a fare da spalla al suo partner, da controcanto ironico alla liturgia istituzionale del festival. “Quando parli tu, che faccia devo fare?”, chiede a Conti. E Carlo: “Sorridi”. Lei esegue. Ma poi si prende la scena, si siede sulla scala come fa nei suoi programmi:

“E’ il mio posto naturale. Basta che non sembri nuda, non vorrei rovinare la carriera”,

dice sistemando il lungo abito nero, con le gambe in trasparenza, che nella seconda parte della serata lascerà il posto al bianco. Sul botta e risposta tra i due la serata prende il largo. Maria racconta le storie degli eroi di tutti i giorni, ‘usa’ Raoul Bova come modello di seduzione, intervista Ricky Martin brandendo un cucchiaio di legno. E Conti sta al gioco, da consumato uomo-macchina. E chissà che non la convinca a cantare o a fare le scale, gli unici no categorici fissati dalla conduttrice.

Una conduzione che sembra essere stata premiata anche dallo share. Il debutto di questo festival di Sanremo è stato da record: la prima serata ha raccolto in media 11 milioni 374 mila spettatori con il 50.4% di share. L’anno scorso la media della prima serata del festival di Conti era era stata di 11 milioni 134 mila spettatori pari al 49.48% di share.

Ecco il video sul Corriere.tv.