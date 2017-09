ROMA – Tensione alle stelle ad X Factor quando il concorrente Angelo Oliva, un uomo piuttosto maturo, non ha accettato le critiche che gli sono state rivolte dai 4 giudici. Parte una vera e propria rissa verbale: Manuel Agnelli accusa il concorrente Angelo di essere stonato. L’uomo non ci sta e si lancia in una disquisizione sui massimi sistemi musicali. Anzi, accusa Agnelli di “non capire niente” e gli dice di volergli insegnare qualche altra cosa in altri contesti. A quel punto, il cantante degli Afterhours gli risponde: “Pestarmi a sangue non ti impedirà di essere stonato”.

Anche Levante mette in evidenza i problemi di intonazione del concorrente Angelo, sostenendo che non riesce ad arrivare neanche all’acuto. Poi, è la volta di Fedez, che ribadisce il giudizio degli altri due colleghi. La risposta di Angelo è davvero epica: “Ma perché, tu sai cantare? Fai il rapper, sai cantare?”.