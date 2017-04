Vincenzo Cinquegrana è morto, era nello staff di Un posto al sole

ROMA – Il cast e la troupe della popolare soap “Un Posto al Sole” hanno detto addio a Vincenzo Cinquegrana, uno dei membri storici dello staff. Come scrive La Voce di Napoli, Cinquegrana è morto improvvisamente a causa di un infarto. Tanti i messaggi di cordoglio sulla pagina ufficiale della soap opera su Facebook, dove è stato salutato “da tutta la famiglia di Un posto al sole”.

Riccardo Polizzy Carbonelli, alias Roberto Ferri, ha scritto un commento molto sentito: “È impossibile condensare con poche parole la Vita di un Grande e i momenti trascorsi insieme, per me 16 anni,in armonia,rispetto e con il garbo che gli erano propri. Non finisce qui! Sempre nel cuore come sempre! Vicino alla Famiglia con tutto l’affetto”.

Anche Germano Bellavia, noto al pubblico per il personaggio di Guido Del Bue, ha voluto lasciare un ricordo: “Amico mio che dolore lasci in tutti noi un vuoto immenso l’incredulità lenisce la ferita ma mano a mano che passano le ore viene sopraffatta dalla cruda realtà che prepotente annuncia la verità ora la mente vola a quelle tante inspiegabili risate che partivano nei momenti più delicati delle nostre giornate di lavoro che diventavano così leggere Vincé sará dura per me per noi fare a meno di te le lacrime al pensiero scorrono irrefrenabili la vita ci ha colpiti troppo duramente l’abbraccio va alla tua cara moglie che potrà sempre contare su di noi. Per sempre Vincé che la terra ti sia lieve compagno”.