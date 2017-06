X Factor 11, Sky: “Chiara Ferragni tra i giudici con Fedez”

MILANO – Chiara Ferragni potrebbe raggiungere il suo amato Fedez nella giuria di X Factor 11. Lo scrive il sito di Sky. Ad avvalorare questa ipotesi c’è un video, postato dal rapper milanese, in cui si sente la blogger cremonese che dice, in collegamento da Los Angeles con lo studio del talent: “Vorrei tanto essere lì con voi”.

Scrive Sky:

X Factor sta arrivando e le sorprese sono incredibili: dopo l’arrivo di Levante e il ritorno di Mara Maionchi, ora pare che anche Chiara Ferragni raggiunga il suo Fedez al tavolo dei giudici. La notizia ha dell’incredibile ed è stata rivelata sul profilo Facebook ufficiale del talent show musicale. Cosa succederà durante le audition? Come ci fa sapere Fedez sui suoi profili social, pare che le audition di X Factor 11 si siano ormai concluse e che si possa passare alla fase successiva del programma, che prevede i tanto temuti Bootcamp. Qui, i giudici dovranno fare la vera e propria scrematura dei concorrenti, per arrivare ad averne sei a testa da portare agli Home Visit e, finalmente, tre per il Live.

Al momento la squadra dei giudici è formata da Fedez, Maria Maionchi, Manuel Agnelli e Levante, che con Fedez ha duettato in “Assenzio”. Ma presto potrebbe aggiungersi proprio Chiara Ferragni, che non è del tutto nuova al talent show musicale, come ricorda Sky: