X Factor, l’ undicesima stagione inizia il 14 settembre

ROMA – Mancano poco meno di 2 mesi alla nuova stagione di X Factor. E c’è la data di partenza: il talent show targato Sky, giunto all’undicesima edizione, inizierà giovedì 14 settembre.

Si partirà come sempre con le Audizioni, svolte a Pesaro e Torino nei mesi scorsi, quando la giuria (composta dal “veterano” Fedez, dal riconfermato Manuel Agnelli, dalla new entry Levante e da Mara Maionchi, tornata dopo anni dietro al bancone) ha effettuato la prima scrematura tra gli aspiranti concorrenti. Poi i Bootcamp, andati in scena a Livorno il 9 e 10 luglio, e gli Home Visit, sino ad arrivare alla fase dei Live.

Nei giorni scorsi, sono state svelate le categorie assegnate ai giudici: Mara Maionchi guiderà gli Over, Fedez e Levante lavoreranno, rispettivamente, al fianco degli Under Uomini e Under Donne, mentre Agnelli si occuperà dei Gruppi, categoria vincitrice dello scorso anno con il trionfo dei Soul System.