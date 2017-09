BERLINO – Alla 67esima edizione del Festival di Berlino del marzo scorso è stata presentata in anteprima Babylon Berlin, la nuova serie tv di Sky che in Italia sbarcherà a partire dal prossimo ottobre 2017. Si tratta di un progetto dal budget piuttosto sostanzioso (40 milioni di euro) prodotto da Sky Germania e Beta film.

La serie è costituita da 16 episodi per un totale di 16 ore, che riporteranno lo spettatore nella Berlino degli anni ’20, in un’atmosfera soffusa e lussuosa, divisa tra la ricchezza dell’arte e il disagio della fame e della disoccupazione. Ma la vera protagonista di tutta la vicenda sarà proprio la città di Berlino, secondo le stesse dichiarazioni di Achim Von Borries, uno dei registi con Tom Tykwer e Henk Handloegten:

Volker Brunch, uno degli attori principali insieme a Liv Lisa Fries, ha lodato il lavoro di sceneggiatori e registi:

“Babylon Berlin è stato un viaggio abbagliante al fianco di 600 persone che hanno messo amore e passione nella visione del progetto. Sono ancora colpito dall’esperienza mozzafiato e dai ricordi che mi seguono ogni giorno da allora. Non ero mai stato coinvolto in una produzione simile, e mi sono sentito così motivato e fortunato di farne parte, come artista e come persona allo stesso tempo”.