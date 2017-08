LONDRA – Brian Johnson sale a sorpresa sul palco con i Muse. L’ex leader degli Ac/Dc è apparso in un eccezionale jam che si è tenuta durante il Reading Festival in Inghilterra, domenica 27 Agosto 2017. Brian, all’inizio dei bis ha cantato con Bellamy e soci una versione di “Back In Black” che è sembrata bassa di tonalità. Il cantante è apparso molto galvanizzato e pronto a tornare in pista. La sua apparizione è stato un vero e proprio “colpo di scena”.

Bellamy lo ha presentato alla sterminata folla dicendo “È tornato!” Dopo di che sono partite a raffica le note del classico degli Ac/Dc. Nrian ha risposto al pubblico con un “grazie, grazie davvero ragazzi” ed è apparso visibilmente commosso.

Johnson non canta più con gli Ac/Dc da marzo del 2016 a causa di un problema all’udito. In questi mesi però, il cantante è apparso diverse volte sul palco. La più nota è stata quella con i Guns N’Roses per alcune date rimanenti del “Rock Or Bust World Tour”. La prima fu quella di maggio 2016, quando salì sul palco con Robert Plant e Paul Rodgers.