ROMA – Giusi Ferreri radiosa e con il pancione, nel nuovo video L’Amore mi perseguita feat. Federico Zampaglione come autore del brano e anche regista del video. Dopo il successo straordinario del brano “Partiti Adesso”, torna in radio con Federico Zampaglione che è anche autore del brano. Il videoclip già online è stato girato nel parco “Indro Montanelli” di Milano.

”L’Amore mi perseguita è un bellissimo dono ricevuto da Federico Zampaglione – racconta Giusy Ferreri – che oltre ad averlo scritto ha deciso di cantarlo insieme a me in questo disco. È un brano passionale che racconta di un amore che, nonostante sembri lasciarsi andare, ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita…”.

Il brano è contenuto in ‘Girotondo’, album prodotto da Fabrizio Ferraguzzo e composto da 14 tracce tra cui “Fa Talmente Male”, presentato sul palco della 67esima edizione del Festival di Sanremo, e il singolo “Partiti Adesso”, diventato in poco tempo una hit radiofonica.

”Girotondo è un album diviso in due – racconta Giusy Ferreri – la prima parte è più solare e spensierata mentre la seconda risulta più introspettiva e riflessiva. È un album che nasce dal lavoro di squadra con tanti autori e tanti stili diversi che si sono uniti per creare un progetto di cui sono molto orgogliosa”.