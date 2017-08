NEW YORK – Sinead O’Connor, la cantante di “Nothing Compares 2 U”, pubblica un video shock sulla sua pagina Facebook. ”Sono da sola”, ”tutti mi trattano male” e ”sono malata. Le malattie mentali sono come le droghe”, dice in lacrime in un video di 11 minuti. ”Vivo in un motel Travelodge in New Jersey”, dice la O’Connor.

”Sono da sola. E non c’e’ niente nella mia vita eccetto il mio psichiatra, la persona piu’ dolce al mondo, che mi tiene in vita”, aggiunge. ”Voglio che tutti sappiano cosa significa, e perchè faccio questo video. Le malattie mentali sono come le droghe, sono uno stigma: all’improvviso tutte le persone che dovrebbero amarti e prendersi cura di te ti trattano male”.