5 app di viaggio indispensabili per viaggiare con i bambini

Di Alessandra Granata de iviaggideirospi.com

Se stai pianificando un viaggio in aereo, una vacanza o un “on the road in auto” con i tuoi bambini, assicurati di aver scaricato sul telefono o sul tablet queste cinque fantastiche applicazioni prima di chiudere i bagagli! Ti saranno di grande aiuto per intrattenere i più piccoli in viaggio, durante un capriccio improvviso o all’imbarco in caso di ritardo del volo.

Atteso che quadernetto e piccolo astuccio con matita o pennarello non devono mai mancare in borsa o nello zainetto da viaggio, i nativi digitali hanno diritto di poter “smanettare” con gli oggetti che oggi sembrano essere il prolungamento delle braccia di mamma e papà, ma se di app per bambini se ne trovano a bizzeffe, non tutte possono essere annoverate tra le più educative, green e utili in viaggio. Vediamo quindi quali si sono guadagnate la stima di tante mamma e papà e quali sono davvero indispensabili quando si parte per un’avventura in famiglia.

Mash&Co

Chiamarla App è quasi riduttivo, Mash&Co è un viaggio avventuroso di due amici – il funghetto Mash e l’inseparabile chiocciolina Periwinkle – alla ricerca della soluzione contro l’improvvisa siccità che ha colpito la loro foresta. Ideata da due giovanissimi amici di Catania, questa applicazione ad episodi, trasmette l’amore per la natura attraverso giochi, enigmi e piccoli misteri. Mash&Co stimola i più piccoli a valori come la condivisione e l’amicizia e soprattutto, insegna a non farsi mai cogliere impreparati di fronte agli imprevisti che si incontrano lungo il cammino. I primi episodi di Mash&Co sono gratuiti, gli altri sono disponibili a pagamento sia per Ios che Android.

Playground around the corner

Quello che serve per stemperare la tensione durante una giornata di viaggio impegnativa è un parco giochi. Capace di far luccicare gli occhi ad ogni bambino – indipendentemente dall’età – avere scivoli e altalene a disposizione quando si esce da un museo, al termine di un trekking impegnativo o dopo un barbosissimo pranzo, è un regalo prezioso per i più piccoli. Questa è l’idea di Mary Franzoni che grazie alla sua esperienza di viaggio con i suoi due bimbi, ha raccolto in una comodissima App tutti i parchi gioco incontrati durante viaggi, vacanze e gite in famiglia.

ARTSTORIES

Se state viaggiando in Italia e soprattutto verso Milano, ArtStories è sicuramente la App che fa per voi. Pensata in funzione dell’EXPO, le due socie fondatrici hanno pensato di far scoprire ai più piccoli il bello del nostro paese come il Castello Sforzesco, il Duomo di Milano e persino il MUBA, uno dei musei più apprezzati dalle famiglie che visitano il capoluogo lombardo. Le app di ArtStories sono specifiche per i bambini dai 5 ai 10 anni e prevedono la presenza di un adulto per illustrare ai più piccoli le meraviglie dell’arte e dell’architettura di cui trattano.

Color & Draw for Kids

Dedicata ai bambini che si sentono un po’ artisti, Color & Draw è tra le tantissime App per disegnare quella che più sollecita la creatività e manualità dei più piccoli che con questo genere di applicazioni possono venir trascurate.

PILI POP ENGLISH

Imparare una lingua straniera, divertendosi. Questo è l’obiettivo di Pili Pop, App progettata per i bambini in età scolare, in cui attraverso sessioni di gioco sempre nuove si padroneggiano nuove competenze linguistiche. I bimbi vengono coinvolti in un viaggio di scoperta fatto di un mondo solo “inglese”.