ROMA – Le compagnie aeree potrebbero truccare i dati sui reclami dei bagagli smarriti. I passeggeri che transitano negli aeroporti infatti non fanno di solito attenzione ai dettagli delle denunce, nei casi in cui smarriscono i bagagli. Federconsumatori fornisce alcuni consigli per semplificare la ricerca delle valige. Nella denuncia è necessario infatti specificare il codice della compagnia, cioè il codice di riferimento del vettore, ma in genere nessuno lo fa. Senza questo codice il ritrovamento del bagaglio è praticamente impossibile.

Perché viene omesso? “È facile ipotizzare che senza l’indicazione del codice di riferimento migliorino le statistiche della compagnia – spiega Lillo Vizzini, presidente di Federconsumatori Palermo – In questo modo l’indice di gradimento in termini di smarrimento di bagagli si mantiene alto, e le compagnie riescono a nascondere più facilmente il numero di reclami da parte dei passeggeri”. Queste statistiche in genere vengono fatte dall’Enac, l’Ente nazionale per l’aviazione civile, che sovrintende al funzionamento degli aeroporti e si occupa delle statistiche dei reclami che ricevono le compagnie aeree. La denuncia insomma non è sempre garanzia di ritrovamento delle borse smarrite.

Il codice generico “XH” come spiega Fanpage, non è riferibile ad alcuna compagnia, ma il suo impiego da parte degli operatori è invece prassi consolidata nei nostri aeroporti, ai danni degli ignari passeggeri. Resta da capire se questa pratica venga perpetuata di proposito da parte delle compagnie aeree, o se si tratti di semplice negligenza degli addetti ai lavori. Federconsumatori raccomanda comunque ai viaggiatori di pretendere sempre l’inserimento del codice corretto.