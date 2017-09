ROMA – Dal 1 novembre non si potrà portare più di un bagaglio – e non due come ora – a mano a bordo dei voli Ryanair.

Lo ha annunciato la compagnia irlandese, spiegando che la misura serve ad “eliminare i ritardi” durante gli imbarchi. Solo i passeggeri con un “priority ticket” potranno portare a bordo dell’aereo una seconda borsa più grande, ma il costo del check-in per le valige da stiva sarà ridotto a 25 euro da 35 euro mentre il peso consentito della valigia da imbarcare passerà da 15kg a 20kg. “Questa modifica costerà a Ryanair 50 milioni di euro l’anno”, ha detto a Bloomberg il chief marketing officer Kenny Jacobs.

Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair, ha anche parlato di Alitalia: “Se l’offerta di Ryanair su Alitalia avrà successo svilupperemo le rotte intercontinentali, non solo da Roma e Milano, ma anche da altre città e Napoli potrebbe essere protagonista di questo sviluppo”. E ancora: ” Non ha senso pensare a rotte stupide come Dubai. Nessuno vuole andare a Dubai ma tutti vogliono venire a Napoli”.