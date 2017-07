ROMA – Con quale personaggio famoso andresti in vacanza? Questa la domanda del sondaggio lanciato da Groupon, ma la risposta è decisamente inaspettata. Se infatti Belen Rodriguez, Fedez e Chiara Ferragni sono seguitissimi sui social, nella vita reale le persone scelgono come compagni di viaggio personaggi che hanno visto il mondo, conoscono la storia e la natura o hanno una simpatia innata come Alberto Angela, Licia Colò e Francesco Totti.

Groupon ha giocato con i suoi utenti proponendo un divertente sondaggio per raccogliere le risposte degli italiani sulle loro vacanze ideali in compagnia delle celebrity, in base alla tipologia di vacanza scelta. I risultati in alcuni casi sono davvero sorprendenti. Il motivo? Per una volta la cultura batte il corpo perfetto… un vero scoop!

Per chi vuole lanciarsi in un viaggio itinerante senza meta e senza tempo, il compagno ideale è indubbiamente Alberto Angela (scelto dal 43% degli italiani) perché è in grado di spiegare la storia di ogni singolo sasso che si incontra lungo in cammino, seguito da Francesco Totti (27%) e dalla regina del pomeriggio Tina Cipollari, votata dal 22% degli utenti perché troverebbe sempre qualcosa da dire/fare per passare il tempo. Ultima posizione per il portiere Donnarumma, votato dall’8% degli italiani nella speranza che il tempo in viaggio gli permetta di riflettere sul suo futuro.

Interessante anche la classifica dei VIP scelti per un viaggio avventura con zaino in spalla: oltre il 45% degli italiani vorrebbe viaggiare con Licia Colò perché conosce ogni aspetto naturalistico del pianeta. Al secondo posto la coppia Cocco&Pinna (22% dei voti) perché dopo Pechino Express non hanno rivali per quanto riguarda i viaggi avventurosi, mentre al terzo posto ci sono i Fratelli Bergamasco (17%) perché sono utili per portare lo zaino! Rimane inaspettatamente giù dal podio Fedez, votato solo dal 16% degli utenti.

E chi si porterebbero gli italiani su un’isola deserta se potessero mollare tutto e scappare? Il 36% non ha dubbi: sceglierebbe Raz Degan, perché ha vinto l’Isola dei Famosi, quindi sa adattarsi a tutte le situazioni… oltre ad essere un bell’uomo! Insolito secondo posto per Papà Pig, scelto da ben il 35% degli utenti. Il motivo? Molto semplice: non li fa sfigurare con la prova costume. In terzo posizione, dopo Papà Big, c’è Belen Rodríguez perché, nonostante tutto, per il 22% degli italiani vederla in bikini è sufficiente per sentirsi in paradiso. A Chiara Ferragni tocca la stessa sorte del suo futuro consorte, collocandosi giù dal podio: anche se ha milioni di followers, solo l’8% delle persone vorrebbe trovarsi su un’isola deserta con lei.